Zeitungsbericht

Die Grünen-Politikerin sagte der Zeitung "Die Welt", es müsse schneller und unbürokratischer möglich sein, Wölfe zu schießen, wenn sie Weidetiere gerissen hätten. Es sei eine Tragödie für Halter, gerissene Schafe verendet auf der Weide zu finden, erklärte Lemke. Sie brauchten mehr Unterstützung und Sicherheit.

Die FDP-Fraktion hat bereits Vorschläge zum Umgang mit Wölfen vorgelegt. In einem Positionspapier fordert sie, den Wolfsbestand in Deutschland auf ein ökologisch, ökonomisch und sozial verträgliches Maß zu reduzieren. Niedersachsens Ministerpräsident Weil will sich dafür einsetzen, die Regeln zum Abschuss übergriffiger Wölfe auf EU-Ebene zu lockern. Der Wolf ist durch nationale und internationale Gesetze streng geschützt.

