Gesetzentwurf

Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf einen Entwurf der Ministerin. Konkret soll die Strategie demnach sicher stellen, dass es auch in 30 Jahren in Deutschland hochwertiges und bezahlbares Trinkwasser gibt. Infrastruktur, Landnutzung und Stadtentwicklung sollten an die Folgen der Klimakrise angepasst werden, heißt es.

Im Koalitionsvertrag ist auch eine Leitlinie zur Wasserentnahme in Hitzeperioden mit einem Vorrang für Trinkwasser vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.