Bundesumweltministerin Steffi Lemke, (Bündnis 90/Die Grünen) (picture alliance / dpa |/Kay Nietfeld)

Sie gehe zwar nicht davon aus, dass man innerhalb von vier Jahren komplett auf Pestizide verzichten könne, sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Man brauche aber eine deutliche Verringerung, wenn man das Insektensterben aufhalten wolle. Sie sei davon überzeugt, dass die meisten Landwirte weniger Pestizide verwenden wollten. Allerdings seien sie durch die europäische Agrarpolitik über Jahrzehnte in eine Zwangssituation hineingetrieben worden.

Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir will in Deutschland angemessene Preise für Agrarprodukte erreichen. Es dürfe keine Ramschpreise für Lebensmittel mehr geben, sagte er der "Bild am Sonntag". Diese trieben Bauernhöfe in den Ruin, verhinderten mehr Tierwohl und beförderten das Artensterben. Lebensmittel dürfen allerdings kein Luxusgut werden.

