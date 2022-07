Misereor kritisiert die Ergebnisse der UNO-Ozeankonferenz. (imago / imagebroker / Norbert Probst)

Lemke sagte der Deutschen Presse-Agentur zum Abschluss der fünftägigen Konferenz in Lissabon, es sei ein großartiges Zeichen, dass sich so viele Staatschefs und Minister zum Ozeanschutz bekannt hätten. Anders als bei anderen Treffen sei die Abschlusserklärung auch nicht durch den Einfluss von Lobbyisten und Politikern abgeschwächt worden. Die Grünen-Politikerin äußerte zugleich Verständnis für die Kritik und die Sorgen von Umweltschützern, die die Konferenz als vertane Chance bezeichnet hatten. Es sei ja unbestritten, so Lemke, dass in den letzten Jahrzehnten viel zu wenig für den Ozeanschutz getan worden sei.

Im Rahmen der sogenannten Nachhaltigen Entwicklungsziele hat sich die Staatengemeinschaft in Lissabon darauf verpflichtet, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Meere unter Schutz zu stellen sowie Verschmutzungen der Meere zu reduzieren und Meeres- und Küstenökosysteme zu erhalten.

