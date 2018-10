Bundesumweltministerin Schulze hat ihre Verhandlungsführung in der EU beim Thema Klimaschutz verteidigt.

Die SPD-Politikerin sagte der "Augsburger Allgemeinen", es sei nicht ihr Job, die Autoindustrie in Watte zu packen. Ihre Zustimmung zum Kompromiss der EU-Staaten über neue CO2-Grenzwerte für Autos habe sie in enger Abstimmung mit dem Kanzleramt gegeben, betonte Schulze. Verkehrsminister Scheuer von der CSU hatte ihr vorgeworfen, nur "halbherzig" verhandelt zu haben. Dadurch sei ein schlechteres Ergebnis herausgekommen als in der Bundesregierung vereinbart.



Die Umweltminister der EU beschlossen am Dienstag, dass Neuwagen im Jahr 2030 im Schnitt 35 Prozent weniger Kohlendioxid ausstoßen sollen als im Jahr 2020. Offizielle Verhandlungsposition der Bundesregierung war eine Reduktion um nur 30 Prozent. Schulze hatte öffentlich erklärt, dass es ihr schwer falle, diese Position zu vertreten, weil sie persönlich strengere Regeln für richtig halte.