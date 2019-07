Bundesumweltministerin Schulze ist grundsätzlich offen für den Vorschlag des CSU-Vorsitzenden Söder, den Klimaschutz im Grundgesetz zu verankern.

Die SPD-Politikerin sagte der "Rheinischen Post", das dürfe aber nicht zur Ersatzhandlung für wirksame Maßnahmen werden. Das Grundgesetz in der jetzigen Fassung hindere die Politik nicht daran, die nötigen Maßnahmen zu beschließen. Wer es ernst meine mit der Forderung nach mehr Verbindlichkeit beim Klimaschutz, müsse auch einem entsprechenden Gesetz zustimmen, betonte Schulze.



Auch die Vorsitzende der Grünen im Bundestag, Göring-Eckardt, forderte konkrete Taten für mehr Klimaschutz. Sie sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", sie freue sich, dass Söder die Forderung der Grünen unterstütze, den Umweltschutz in der Verfassung zu verankern. Sie verwies aber darauf, dass ein entsprechender Antrag im Bundestag im vergangenen Jahr auch am Widerstand der CSU gescheitert sei.