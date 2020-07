Bundesumweltministerin Schulze hat das Ergebnis des EU-Gipfels begrüßt. Noch nie habe es so viel Klimaschutz in einem Haushalt der Europäischen Union gegeben, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Europa werde stärker und klimafreundlicher aus der Corona-Krise hervorgehen.

Die Staats- und Regierungschefs hatten beschlossen, dass sowohl im Haushalt als auch beim Corona-Fonds 30 Prozent der Mittel für den Klimaschutz verwendet werden müssen.



Umweltorganisationen reagierten skeptisch. So forderte Greenpeace-Geschäftsführer Kaiser das Europaparlament zu Nachbesserungen auf. Es müsse ausgeschlossen werden, dass EU-Gelder weiterhin Konzerne finanzierten, die auf Kosten von Natur und Klima wirtschafteten. Der für Naturschutz zuständige WWF-Vorstand Heinrich sagte, der Europäische Rat habe es verpasst, den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Die Kürzung beim Strukturfonds für die Kohleregionen bezeichnete Heinrich als bitter.

Weiterführende Meldungen:

- Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs geeinigt

- Lob und Kritik nach Einigung in Brüssel

- Finanzrahmen sieht Millionen für Ostdeutschland vor

- EU will Schulden mit Hilfe neuer Abgaben und Steuern tilgen

- Staats- und Regierungschefs bewerten Ergebnisse unterschiedlich

- Kritik von deutschen Europaabgeordneten