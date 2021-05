Zum Abschluss des 12. Petersberger Klimadialogs haben die Organisatoren des Online-Treffens die Staatengemeinschaft zu Solidarität aufgerufen.

Die Gastgeberin und Bundesumweltministerin Schulze sagte wörtlich: "Wir - also die Länder des Nordens - haben eine Pflicht, die ärmeren, wirtschaftlich schwächeren Länder zu unterstützen." Der designierter Präsident des nächsten UNO-Klimagipfels im November in Glasgow, der Brite Alok Sharma, erinnerte die Industrienationen an die Zusage, ärmere Staaten mit 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu unterstützen. Der Klimadialog fand diese Woche wegen der Corona-Pandemie das zweite Jahr in Folge online statt. Ziel war, die internationalen Verhandlungen auf Basis des Pariser Klimaabkommens von 2015 voranzubringen.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.