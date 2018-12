Entwicklungsminister Müller will 2019 weitere Unternehmen und Institutionen für einen klimaneutralen Betrieb gewinnen.

Der CSU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, Klimaneutralität müsse zum Standard werden. Forum dafür sei die "Allianz für Entwicklung und Klima", in der bisher mehr als 70 Unternehmen, Behörden und Organisationen vertreten sind. Klimaneutrale Unternehmen vermeiden und reduzieren Emissionen und kompensieren den verbleibenden Rest. Müller regt an, beispielsweise mit Sonnenenergie Methanol zu produzieren. Dieser synthetische Kraftstoff könne der Motor für den Verkehr und den industriellen Betrieb von morgen sein, so Müller.