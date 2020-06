Die FDP strebt eine Normenkontrollklage gegen den ab 2021 vorgesehenen CO2-Preis an.

Das sagte der klimapolitische Sprecher der Fraktion, Köhler, bei der Vorstellung eines Rechtsgutachtens in Berlin. Nach Ansicht des beauftragten Passauer Steuerrechtlers Rainer Wernsmann ist die Bepreisung in der Zeit zwischen 2021 und 2025 verfassungswidrig, unter anderem weil es keine Mengenbegrenzung bei den Emissionen gibt. Für den Antrag auf Normenkontrolle beim Bundesverfassungsgericht benötigt die FDP Unterstützung aus anderen Fraktionen.



Der geplante CO2-Preis soll eigentlich durch den Handel von Verschmutzungszertifikaten für die Bereiche Gebäude und Verkehr entstehen. Für die kommenden fünf Jahre wird es aber einen festgeleten Preis geben, der langsam steigt. Die FDP sieht in dieser Übergangsregelung eine als Emissionshandel getarnte CO2-Steuer.