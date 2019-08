Umweltpolitik in Brasilien

In der Debatte über den Umgang mit den Bränden im Amazonasgebiet gehen die Gouverneure der brasilianischen Bundesstaaten in der Region auf Distanz zu Präsident Bolsonaro. Er selbst gab der indigenen Bevölkerung eine Mitverantwortung für die Brände.

Bei dem Treffen mit Bolsonaro hieß es von den Gouverneuren, wenn das Land sich auf internationaler Ebene isoliere, setze es sich ernsten Handelssanktionen gegen die eigenen Produzenten aus. Hélder Barbalho, Gouverneur von Pará, sagte: "Ich denke, jetzt sollten wir uns um unsere Probleme kümmern und der Welt der Umweltdiplomatie ein Zeichen geben, denn sie ist fundamental für die Landwirtschaft". Zudem wurde vor einem schweren Imageschaden gewarnt, der bereits jetzt Anlass zur Sorge gebe. Mauro Mendes, Gouverneur von Mato Grosse, sagte, darunter könnten auch die Agrar-Exporte leiden.

Streit mit Macron

Hintergrund ist unter anderem ein Streit zwischen Bolsonaro und Frankreichs Staatschef Macron. Die brasilianische Regierung hatte ein Hilfsangebot der G7-Staaten in Höhe von umgerechnet 18 Millionen Euro zunächst abgelehnt und Gipfel-Gastgeber Macron Kolonialismus vorgeworfen. Mehrere EU-Staaten brachten zudem eine Blockade des Handelsabkommens mit dem südamerikanischen Wirtschaftsblock Mercosur ins Gespräch, um Brasilien zu einem strengeren Umweltschutz zu bewegen.

Bolsonaro macht indigene Bevölkerung mitverantwortlich

Bolsonaro machte auf dem Treffen die indigene Bevölkerung mitverantwortlich für die Brände. Nach Medienberichten äußerte er sich zu seiner eigenen Weigerung, den Völkern Land zu überschreiben. Würde er diesen Forderungen nachgeben, wären die Brände in zwei Minuten vorbei. Die Nachrichtenagentur KNA schreibt, der Präsident interpretiere die Brände als Antwort auf seine Weigerung. So bezeichnete er auch die Politik seiner Vorgänger, indigenen Völkern Land zuzuteilen, als "Psychose" und als "verantwortungslos".



Auch in Bolivien wüten derzeit zahlreiche Brände, allerdings wird darüber weniger berichtet.