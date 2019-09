Die Spitze der Unionsfraktion will den Ausstoß des klimaschädlichen Ausstoßgases Kohlendioxid verteuern.

Die CO2-Problematik sei im Preis bislang nicht hinreichend abgebildet, heißt es in einem Papier des geschäftsführenden Vorstands der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Weiter heißt es darin etwa, die energetische Sanierung von Altbauten müsse verstärkt gefördert werden. Dies setze aber voraus, dass die Länder gerade bei steuerlichen Anreizen für die Gebäudeeigentümer mitspielten. Die Unionspitze will ihr Papier heute auf einer Klausurtagung in Potsdam beschließen.