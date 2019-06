Die US-Regierung unter Donald Trump will wieder mehr Kohlekraftwerke ans Netz bringen.

Die US-Umweltbehörde EPA hat Auflagen für Kohlekraftwerke zurückgenommen, die Ex-Präsident Barack Obama in Kraft gesetzt hatte. Mit der neuen Regelung muss die US-Energiewirtschaft ihre Emissionen an Kohlendioxid deutlich weniger senken: bis 2030 im Vergleich zum Niveau von 2005 nur noch um 35 Prozent. Nach einem Bericht der Washington Post ist das weniger als die Hälfte von dem, was Experten fordern, um eine deutliche Erderwärmung zu vermeiden.



Der Chef der US-Umweltbehörde sagt, man dürfe nicht der chinesischen Kohle das Feld überlassen. Dem Bericht der EPA zufolge senkt die Energiebranche ihren Ausstoß an CO2 aus eigenem Antrieb schon stärker als von den Obama-Regeln vorgesehen. Das liegt aber wohl vor allem daran, dass mehr Versorger auf Gas statt Kohle setzen.