Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Hofreiter wirft dem Handel fehlendes Umweltbewusstsein vor.

In Supermärkten etwa müsse man runter von Plastik-Schalen und Verpackungsbergen bei Obst und Gemüse, sagte Hofreiter der Funke Mediengruppe. Seiner Ansicht nach ist die Produktion des Plastiks in Deutschland zu günstig. "Auch wenn sich einzelne Supermärkte schon bewegen, fehlt in Deutschland der politische Druck auf die großen Supermarktketten, umweltfreundlich zu handeln." Es gebe keinerlei Initiativen der Bundesregierung, kritisierte der Grünen-Politiker. Länder wie Italien etwa seien an dieser Stelle längst weiter, dort gebe es bereits nur noch kompostierbare Tüten, erklärte der Grünen-Politiker weiter.



Zudem verlangte Hofreiter, 50 Millionen Euro in die Entwicklung von vollständig abbaubaren Verpackungsmaterialien zu investieren. Die Verbraucher rief er dazu auf, Plastikverpackungen zu vermeiden sowie Obst und Gemüse lose zu kaufen. Auch Getränke wie Kaffee oder Tee sollten möglichst aus Mehrwegbechern getrunken werden.