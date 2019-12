Der Vorsitzende der Partei Die Linke, Riexinger, hat scharfe Kritik an WDR-Intendant Buhrow geäußert.

Dass dieser sich in der Empörungswelle rund um ein Satire-Video seines Senders nicht sofort konsequent hinter die Mitarbeiter gestellt habe, sei unverständlich und töricht, sagte er der Funke-Mediengruppe. Beschäftigte des WDR müssten wegen Morddrohungen um ihr Leben fürchten. Riexinger fügte hinzu, ein in weiten Teilen rechter Mob in den Sozialen Medien habe es erfolgreich geschafft, ein Video des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abzusetzen und den Diskurs zu verschieben. Auch SPD-Chefin Esken übte Kritik an Buhrow. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet von der CDU indes warf dem WDR vor, Grenzen des Stils und des Respekts gegenüber Älteren überschritten zu haben.



Der WDR hatte seinen Kinderchor ein Lied singen lassen, in dem zur Melodie von "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" die Textzeile vorkommt "Meine Oma ist ne alte Umweltsau". Buhrow entschuldigte sich für den Satire-Beitrag. Das Video wurde gelöscht. Eine Analyse von "Spiegel Online" bekräftigte den Vorwurf, dass die Empörungswelle vor allem von rechten Aktivisten ausgelöst wurde.