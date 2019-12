Nach der Aufregung über ein satirisches Lied zur Klimaschutz-Debatte, das der Westdeutsche Rundfunk (WDR) auf Facebook gepostet hatte, deutet eine Analyse darauf hin, dass Rechte und Rechtsextreme die Empörung gezielt angefacht haben. Rechtskonservative Medien sowie Politiker griffen das Thema auf.

Die bereits vielfach geäußerte Vermutung, dass die Empörung maßgeblich von rechten Social-Media-Accounts befeuert wurde, legt eine Auswertung nahe, die dem "Spiegel" vorliegt. Der Social-Media-Analyst Luca Hammer stellt darin fest, dass die Tweets zu der Satire zunächst kaum Beachtung gefunden hätten. Bei der Umdichtung des Kinderlieds "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" heißt es unter anderem "Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau".



Eine Änderung habe es gegeben, als erste reichweitenstarke Accounts, die sich dem rechten Spektrum zuordnen ließen, darauf angesprungen seien. Von da an habe sich die Empörung schnell weiter verbreitet und "rechtskonservative Multiplikatoren" erreicht, was wiederum das Erscheinen erster Medienberichte zur Folge gehabt habe.

Mehr als die Hälfte der Tweets aus rechtem Spektrum

Interessant an der Account-Analyse ist auch, dass sie zwei große "Empörungs-Cluster" ausmacht, die sich kaum berührt, aber untereinander retweetet und verbreitet hätten. Obwohl sich demnach nur 23 Prozent der insgesamt rund 44.000 beteiligten Accounts einem eher rechten Spektrum zuordnen ließen, kamen 52 Prozent der Tweets aus dem entsprechenden Cluster.



Nach Veröffentlichung von Hammers Tweet-Analyse meldete sich einer der dort ursprünglich genannten, pseudonymisierten Accounts mit dem Hinweis zu Wort, er sei zum fraglichen Zeitpunkt gesperrt gewesen. Als der "Spiegel" mit einer entsprechenden Korrektur reagierte und einen "anfänglichen Auswertungsfehler" bedauerte, twitterte der Account-Inhaber, "Lüge und Diffamierung" seien aufgeflogen.



Luca Hammer versicherte den Deutschlandfunk-Nachrichten, an seinen Ergebnissen ändere sich durch den ursprünglichen Fehler nichts. Der Account habe sich nur aufgrund älterer Tweets gegen den WDR in einem Datensatz befunden. Zudem habe er dem "Spiegel" empfohlen, keine Accounts im Artikel zu nennen, um diesen nicht noch mehr Reichweite zu geben.

Politiker reagieren auf "Empörungsschleifen"

Der Journalist und Autor Patrick Stegemann, der ein Buch zum Thema "Die rechte Mobilmachung" geschrieben hat, sagte dem "Spiegel", hinter Empörungswellen von Rechten stehe nicht unbedingt eine ausgefeilte Strategie. Vielmehr handele es sich um "Masse- und Netzwerkeffekte", die dadurch verstärkt würden, dass es ein regelrechtes "rechtes Ökosystem" gebe. Dieses transportiere seine Narrative sehr schnell über verschiedenste Plattformen hinweg.



Wenn dann Medien die Empörung aufgriffen, gebe es weiter Empörungsschleifen, auf die wiederum Politiker aufsprängen. Davon profitierten dann erneut die Rechten. Etablierte Medien hielten eine "trolllastige Kommunikation" in den sozialen Medien häufig für wahre Empörung, kritisierte Stegemann.



In einem Interview mit dem Deutschlandfunk hatte der FDP-Politiker und frühere Bundesinnenminister Baum auch dem WDR-Intendanten Buhrow vorgeworfen, als "Opfer eines Shitstorms" den Fehler gemacht zu haben, eine legitime Satire als Fehler zu bezeichnen und sich dafür zu entschuldigen.



Buhrow sprach in einer erneuten Reaktion von einer Kontroverse, die anfangs nur den Sender betroffen habe, jetzt aber weit darüber hinaus gehe. Der WDR habe schnell einen Fehler eingestanden. „Aber was wir jetzt erleben, sagt Erschreckendes aus über den Zustand in unserem Land“, so Buhrow.