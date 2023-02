Die mesopotamischen Sümpfe im Südirak (dpa/picture alliance/Michael Runkel)

Bewaffnete Männer in Zivil hätten ihn Mitte der Woche auf dem Weg nach Bagdad angehalten und an einen unbekannten Ort gebracht, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Seitdem habe man nichts mehr von ihm gehört. Assadi ist Chef der Umweltorganisation Nature Iraq. Er setzt sich unter anderem für den Erhalt der berühmten mesopotamischen Sümpfe ein. Bei Medienauftritten im In- und Ausland machte er in der Vergangenheit immer wieder auf die Bedrohung der Feuchtgebiete durch zunehmende Trockenheit und Umweltverschmutzung aufmerksam. Die Arreale befinden sich im Süden des Landes und gehören zum UNESCO-Welterbe.

