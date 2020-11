Umweltschützer protestieren bundesweit gegen den Ausbau der Autobahn 49 in Hessen.

Wegen Abseilaktionen an Brücken in mehreren Bundesländern mussten einige Autobahnen gesperrt werden, teilte die Polizei mit. In Hessen etwa seien die A7 bei Kassel und die A485 bei Gießen betroffen.



Für den Protest verantwortlich seien mehrere unabhängig voneinander agierende Aktionsgruppen, hieß es von Seiten der Demonstranten. Ziel sei es, Druck auf die Landesregierung in Wiesbaden auszuüben.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.