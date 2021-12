Tausende Menschen haben in Serbien erneut gegen den geplanten Abbau von Lithium protestiert. (Oliver Bunic AFP)

Tausende Menschen blockierten den Verkehr in der Hauptstadt Belgrad und in anderen Ortschaften. Ihr Protest richtete sich vor allem gegen den geplanten Bau einer Lithium-Mine im Westen Serbiens durch den Bergbaukonzern Rio Tinto. Sie argumentierten, dass die Gewinnung von Lithium der Umwelt großen Schaden zufügt. Bereits an den vergangenen Wochenenden hatte es dagegen Proteste gegeben.

Lithium ist ein wichtiger Bestandteil von Batterien für Elektroautos.

