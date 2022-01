Umweltschützer protestieren in Berlin gegen Erdgas- und Atompläne der EU. (Jörg Carstensen/dpa)

Vor dem Bundeskanzleramt in Berlin protestierten Atomkraftgegner gegen die Pläne zur sogenannten Taxonomie. Ein Bündnis aus neun Umweltschutz- und Anti-Atom-Organisationen legte einen von knapp 230.000 Menschen unterzeichneten Appell vor. Darin wird Bundeskanzler Scholz aufgefordert, in Brüssel gegen das Vorhaben zu stimmen.

In dem Appell heißt es zudem, die Einstufung von Atomkraft und Erdgas als nachhaltig unterlaufe den "European Green Deal" und gefährde den Klimaschutz in Europa. Auf diese Weise würden Milliarden an Investitionen in veraltete, hochriskante und klimaschädliche Technologien fließen.

