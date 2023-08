Menschen haben in Quito Abschied vom ermordeten ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio genommen. (AFP / RODRIGO BUENDIA)

Die zentristische Partei will die landesweit bekannte Umweltschützerin in wenigen Stunden erstmals bei einer Wahlkampfdebatte in Quito als Präsidentschaftskandidatin der Öffentlichkeit präsentieren. Ihr Vorgänger Villavicencio war bekannt dafür, sich der Korruption in Ecuador entgegenzustellen. Er wurde nach einer Wahlkampfveranstaltung erschossen. Daraufhin nahmen Sicherheitskräfte sechs Kolumbianer fest, ein weiterer Angreifer wurde getötet. Bei einem Großeinsatz von Polizei und Militär wurde zudem der als "Fito" bekannte Badenführer Macías festgenommen. Er soll Villavicencio vor dem Anschlag bedroht haben.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.