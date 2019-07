Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland warnt angesichts der Erderwärmung vor einem neuen Waldsterben.

Der Vorsitzende Weiger sagte in Berlin, in Folge der anhaltenden Trockenheit und Hitze der vergangenen Jahre spitze sich die Situation dramatisch zu. Insbesondere große Monokulturwälder aus Fichten und Kiefern würden aufgrund der Stressbelastung regelrecht "zusammenbrechen".



In einem zehn Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog fordert der BUND unter anderem einen beschleunigten und finanziell geförderten Waldumbau in naturnahe Laubmischwälder, eine ökologische Bewirtschaftung, mehr Forstpersonal sowie eine stärkere Bejagung von Reh- und Rotwild.