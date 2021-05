Das Bundeskabinett hat das geänderte Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Deutschland bereits bis zum Jahr 2045 und damit fünf Jahre früher als geplant klimaneutral wird. Außerdem enthält der Gesetzentwurf ein neues Reduktionsziel von 65 Prozent für 2030 sowie einen Emissionsfahrplan für die Zeit zwischen 2031 und 2040.

Gemäß einem begleitenden Beschluss zu dem Gesetz sollen Vermieter künftig die Hälfte der Kosten für den seit 1. Januar geltenden CO2-Preis auf Öl und Gas tragen.

CO2-Einsparungen in sechs Sektoren, vor allem Energie

Der neue Klimagesetzentwurf beinhaltet auch geänderte Emissionsmengen für sechs Sektoren. Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und der Abfallsektor müssen schrittweise CO2 und andere Klimagase einsparen - und zwar noch stärker als bisher. Im Vergleich zum bisherigen Gesetz ist die Aufgabe vor allem für den Energiesektor groß. Dieser darf statt 175 nur noch 108 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente verbrauchen. In dieser Einheit werden Klimagase berechnet.



Vor knapp zwei Wochen hatte das Bundesverfassungsgericht angemahnt, dass auch die Zeit nach 2030 gesetzlich geregelt sein muss. Der jetzige Plan sieht jährliche Prozentziele bis 2040 vor. Bis 2035 sollen die Treibhausgase demnach um 77 Prozent gesunken sein, bis 2040 um 88 Prozent.

Schulze kündigt weiteres Sofortprogramm an

Bundesumweltministerin Schulze sagte im ARD-Morgenmagazin, das Gesetz mache Klimaschutz rechtlich verbindlich. Niemand könne sich mehr wegducken, auch die nächsten Regierungen müssten CO2 reduzieren. Diese Planbarkeit sei enorm wichtig für diejenigen, die nun in den Klimaschutz investieren wollten. Die SPD-Politikerin kündigte weitere Maßnahmen an, unter anderem ein Sofortprogramm innerhalb der kommenden beiden Wochen.

AfD-Politikerin von Storch: schwerwiegender Eingriff in alle Lebensbereiche

Die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, von Storch, sagte im ARD-Fernsehen, ihre Partei akzeptiere die Grundlagen des Karlsruher Beschlusses nicht, also das deutsche Klimaschutzgesetz und das Pariser Abkommen. Zugunsten des Klimaschutzes werde schwerwiegend in alle Lebensbereiche eingegriffen.



Der hessische Wirtschaftsminister Al-Wazir kritisierte, das Gesetz beinhalte keine konkreten Maßnahmen. Der Grünen-Politiker sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), nur schärfere Ziele zu definieren, reiche nicht aus. Man müsse auch den Weg dorthin beschreiben. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock sagte im ARD-Fernsehen, dass sich die Große Koalition wegducke, wenn es um den Widerstand gegen erneuerbare Energien, insbesondere Windräder, in der Bevölkerung gehe. Hinsichtlich der Kostenfrage betonte Baerbock, dass sie eine andere Position als Finanzminister Scholz innehabe, der nach der Coronakrise zur Schuldenbremse zurückwolle. So könne Klimaneutralität nicht erreicht werden. Sie forderte, die Schuldenbremse durch eine Investitionsregel zu ergänzen.

Greenpeace mahnt die Rechte der jungen Generation an

Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace starteten am frühen Morgen eine Aktion auf der Spree vor dem Kanzleramt. Dazu generierten sie ein Hydro-Schild, eine schwebende Wand aus feinen Wassertropfen. Darauf projizierten die Umweltaktivisten Flammen sowie den Aufruf "Recht auf Zukunft - Klimaschutz jetzt!". Greenpeace betonte, man erwarte von der Politik ein auf das Pariser Klimaschutzabkommen abgestimmtes Gesetz, das die Rechte der jungen Generation sichere.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.