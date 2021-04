China, Deutschland und Frankreich beraten heute bei einem virtuellen Gipfeltreffen über ihre Ziele in der Klimapolitik.

Wie das Außenministerium in Peking ankündigte, wird Staatschef Xi Jinping auf Einladung des französischen Präsidenten Macron an dem Gespräch teilnehmen. Derzeit hält sich der Klimabeauftragte der US-Regierung, Kerry, in Shanghai auf. Es ist der erste Besuch eines Mitglieds der neuen amerikanischen Regierung in China. Kerrys Reise dient der Vorbereitung eines von den Vereinigten Staaten organisierten virtuellen Klimagipfels am 22. und 23. April. Dazu ist auch der chinesische Staatschef eingeladen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.