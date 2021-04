Unter der Schirmherrschaft des ehemaligen Bundespräsidenten Köhler hat der erste bundesweite Bürgerrat für Klimapolitik seine Arbeit aufgenommen.

Ziel sei es, Lösungen im Kampf gegen die Erderwärmung zu finden und gesellschaftliche Konflikte in tragbare Kompromisse umzuwandeln, sagte Köhler in Berlin. Er nannte den Klimawandel die schwerste Krise aller Zeiten. Der nötige Umbau verlange Politik und Gesellschaft vieles ab.



Für den Bürgerrat sollen rund 160 Bürgerinnen und Bürger Empfehlungen für die deutsche Klimapolitik erarbeiten. Die Teilnehmer werden ausgelost. Die Ergebnisse der Beratungen will der Bürgerrat im Herbst allen Parteien des Bundestages überreichen. Initiiert wurde der Klima-Bürgerrat vom Verein BürgerBegehren Klimaschutz sowie den "Scientists for Future", einem Bündnis aus Wissenschaftlern. Finanziert wird er mit Spenden und Stiftungsgeldern.

