Die Umweltminister der EU-Staaten wollen die Artenvielfalt besser schützen.

Dafür beschlossen sie in Luxemburg eine Biodiversitätsstrategie. Sie sieht vor, 30 Prozent der Land- und Meeresfläche unter Schutz zu stellen. Zudem soll es konkrete Pläne zur Wiederherstellung der Natur geben. Die EU-Kommission soll die Ziele in künftige Gesetzesvorhaben integrieren.



Bundesumweltministerin Schulze sagte nach dem Treffen mit ihren Amtskollegen, es müsse mehr für eine naturverträgliche Landwirtschaft getan werden. Umweltverbände begrüßten das Vorhaben. Nach Einschätzung der Europäischen Umweltagentur sind mehr als 80 Prozent der von der EU geschützten Lebensräume in einem schlechten Zustand.

