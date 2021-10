In Frankreich dürfen zahlreiche Obst- und Gemüsesorten vom kommenden Jahr an nur noch ohne Plastikverpackung verkauft werden.

Die Regelung gilt den zuständigen Ministerien zufolge für etwa 30 Sorten, zum Beispiel Gurken, Kartoffeln, Äpfel und Orangen. Nach Behördenangaben werden derzeit etwa 37 Prozent der angebotenen Obst- und Gemüseprodukte im Land verpackt verkauft. Mit der Neuregelung sollen mehr als eine Milliarde Plastikverpackungen jährlich eingespart werden. Das Verbot tritt schrittweise in Kraft und soll auf immer mehr Produkte ausgeweitet werden. Ab 2026 soll dann in Frankreich gar kein Obst und Gemüse mehr in Plastik verkauft werden dürfen.

