Die Grünen sind skeptisch, ob die Bundesregierung tatsächlich ein Verbot von Plastiktüten im Handel auf den Weg bringt.

Der stellvertretende Fraktionschef Krischer sagte, er erwarte von Umweltministerin Schulze, dass sie bei dem Thema nicht nur fordere, sondern auch konkret umsetze. Ein Verbot sei machbar, wenn die SPD-Politikerin und die Bundesregierung das wollten. Schulze hatte zuvor erklärt, dass ihr Ressort an einer Regelung arbeite und, so ein Sprecher, "in Kürze" auch einen Gesetzentwurf vorlegen wolle. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, CDU, sieht das Verbot kritisch. Er sagte der Funke Mediengruppe, ständig neue Verbote machten das Leben auch nicht angenehmer.



Plastiktüten machen rund ein Prozent des gesamten Plastikmülls in Deutschland aus. Die Umweltministerin sagte, sie wolle, dass das Plastik insgesamt reduziert werde und es wieder mehr Mehrweg im Handel gebe. Darüber sei sie mit dem Handel im Gespräch.