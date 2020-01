Der pazifische Inselstaat Palau hat als erstes Land der Welt bestimmte Sonnencremes verboten, die den Korallenriffen schaden.

Präsident Remengesau sagte der Nachrichtenagentur AFP, man müsse die Umwelt respektieren. Sie sei der Ursprung des Lebens, und ohne sie könne in Palau niemand überleben. Remengesau verwies auf wissenschaftliche Erkenntnisse, nach denen bestimmte Chemikalien aus Sonnenschutzmitteln schon in geringer Konzentration die empfindlichen Korallen angreifen und zum Absterben bringen.



Laut BBC sind ab heute zum Beispiel Sonnencremes verboten, die Oxybenzon enthalten. Das ist in Europa bereits verboten. Untersagt ist auch Octocrylen, das in Europa noch erlaubt ist. Künftig wird für die Einfuhr oder den Verkauf von Cremes mit diesen Substanzen ein Bußgeld von umgerechnet fast 900 Euro verhängt.



Palau hat die Maßnahme schon 2018 angekündigt. Der Inselstaat gilt als Paradies für Taucher. Ein Gebiet, die "Rock Islands Southern Lagoon" mit mehr als 400 unbewohnten vulkanischen Inselchen gehört zum Welterbe. In Palau leben rund 20.000 Menschen.