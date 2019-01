Nach weniger als drei Monaten im Pazifik muss die Müllsammel-Anlage "The Ocean Cleanup" beschädigt wieder an Land geschleppt werden.

Das teilte ein Sprecher der Initiative in Rotterdam mit. Demnach hat sich ein 18 Meter langes Endstück von der Anlage gelöst. Der Grund sei wohl Materialermüdung.



"The Ocean Cleanup" war im September aus der Bucht von San Francisco in den Pazifik zum Great Pacific Garbage Patch, einem riesigen Müllteppich, geschleppt worden und dort am 17. Oktober gestartet. Die 600 Meter lange Röhre in U-Form sollte dort den Plastikmüll einfangen. Allerdings teilte die Initiative im Dezember mit, dass das System das eingesammelte Plastik nicht festhalten konnte. Nun soll bei der Reparatur des Müll-Fängers auch dieses Problem gelöst werden.