Der Polarforscher und Autor Arved Fuchs beklagt, dass er auf seinen Expeditionen mittlerweile überall Plastikmüll findet.

Er sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", das gelte für die Nordküste Spitzbergens und für Nordwestgrönland ebenso wie für Patagonien oder unbewohnte Inseln. Selbst in Gegenden, wo im Umkreis von hunderten von Kilometern kein Mensch lebe, seien die Küsten teilweise voll mit Plastikabfällen. Dabei handle es sich um Fischereiabfälle ebenso wie um Cremedosen, Flipflops, Duschgels und bereits aufgeriebene Fragmente, die nur noch schwer zuzuordnen seien. Je mehr Plastik im Meer zerrieben werde, desto stärker dringe es in die Nahrungskette. Neben dem Klimawandel steht der Plastikmüll auch im Fokus der aktuellen Expedition "Ocean Change" von Fuchs.



Der Forscher übte zudem Kritik am Kreuzfahrt-Tourismus in Polarregionen. Die Zahl der Schiffe steige, und das sei die Crux. Je größer die Schiffe, desto problematischer. Partyschiffe hätten in der Arktis nichts zu suchen. Einige der kleinen Inuit-Dörfer würden regelrecht überflutet von Passagieren, die nur schauten und den Menschen im Ort wenig zurückgäben.