Bundesumweltministerin Schulze will die Kommunen bei den Ausgaben für die Abfallbeseitigung entlasten. Es geht ihr zum Beispiel um Zigarettenkippen und Kaffee-To-Go-Becher - die Ministerin will jetzt die Produzenten in die Pflicht nehmen.

Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, viele Städte kämpften gegen wachsende Müllmengen auf Straßen und in öffentlichen Parks. Dafür müssten derzeit noch die Kommunen zahlen. Schulze kündigte an, eine Bezahlpflicht für Verursacher von Wegwerfartikeln einzuführen. Produzenten beispielsweise von Plastikbechern oder Zigaretten müssten sich an den Kosten für die Reinigung und Recycling beteiligen. Die Ministerin äußerte die Hoffnung, dass sich dadurch die Herstellung und der Verbrauch solcher Produkte verringern.



Der Präsident des Verbands Kommunaler Unternehmen, der Mainzer Oberbürgermeister Ebling, begrüßte die Pläne. Das sei ein echter Paradigmenwechsel und sorge effektiv für eine Entlastung der Allgemeinheit und für mehr Gerechtigkeit.