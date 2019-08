Bundesumweltministerin Schulze plant, Deutschlands Kommunen bei den Ausgaben für die Abfallbeseitigung zu entlasten.

Nach den Vorstellungen der SPD-Politikerin sollen die Hersteller von Wegwerfartikeln wie Zigaretten und Einwegkaffeebechern künftig stärker an den Kosten der kommunalen Stadtreinigung beteiligt werden. Vorschläge dazu präsentiert Schulze am Vormittag in Berlin.