Die Vereinten Nationen warnen davor, immer mehr ausgemusterte Gebrauchtfahrzeuge in Afrika zu entsorgen.

Die Umwelt werde durch eine Flut alter Autos aus den Industrieländern belastet, heißt es in einem heute veröffentlichten Bericht des Umweltprogramms UNEP. Millionen gebrauchter Personenwagen, Vans und Minibusse aus Europa, Japan und den USA tragen demnach erheblich zur Luftverschmutzung bei. Zudem behindere dies die Anstrengungen, die Effekte des Klimawandels abzumildern. Die Industrieländer müssten den Export von Fahrzeugen stoppen, die Umwelt- oder Sicherheitsüberprüfungen nicht standhielten und nicht mehr als verkehrstauglich in den Herkunftsländern gelten, heißt es weiter.



Zwischen 2015 und 2018 seien weltweit 14 Millionen Gebrauchtwagen exportiert worden, von denen rund 80 Prozent in ärmere Länder gingen. Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge wurde demnach nach Afrika geliefert. Ein kleinerer Teil gelange aber auch nach Osteuropa, den Nahen Osten sowie nach Asien und Lateinamerika. Viele der Gebrauchtwagen seien nicht verkehrstauglich und führten zu einer Zunahme tödlicher Unfälle, so die UNO-Umweltorganisation.

