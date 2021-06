Göttingen gehört europaweit zu den Städten mit der saubersten Luft.

Die EU-Umweltagentur EEA hat die Feinstaubbelastung in über 300 Städten ausgewertet, und die niedersächsische Stadt gehört zu den zehn Prozent mit der geringsten Luftverschmutzung. Bundesweit schnitt Göttingen am besten ab. Insgesamt bescheinigt die EEA 30 deutschen Städten eine gute Luftqualität, darunter Hannover, Leipzig, Weimar, Mönchengladbach und Würzburg. 22 weitere Städte hierzulande haben demnach nur eine mäßig gute Luftqualität, Schlusslicht bei der Luftreinhaltung in Deutschland ist Berlin.



Grundsätzlich haben die nordischen Länder die sauberste Luft in Europa, selbst die Hauptstädte Stockholm und Helsinki belegen zwei der vorderen Plätze. Europäischer Spitzenreiter ist Umea im Nordosten Schwedens.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.