Durch den Klimawandel wird die Ozonschicht über der Arktis offenbar stark angegriffen.

Globale Treibhausgas-Emissionen lösen einen komplexen Mechanismus aus, der dafür verantwortlich ist, hat eine Forschungsgruppe des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven festgestellt. Eine Nordpol-Expedition hatte im Frühjahr 2020 einen Rekord-Ozonverlust über der Arktis erfasst. Diesen hat das Institut nun analysiert.



Die Studie zeige, dass trotz des weltweiten Verbots ozonzerstörender Substanzen wie FCKW bis zum Ende dieses Jahrhunderts weiter Ozon abgebaut werde. Dies könne auch für die Menschen in Europa, Nordamerika und Asien Folgen haben. Vor allem im Frühjahr sei dann die Gefahr groß, sich hautkrebserregenden Sonnenbrand zuzuziehen, so die Forscher.

