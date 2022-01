Atomkraft = nachhaltig? (imago images/Jürgen Ritter)

Die Europäische Kommission führe die Sache ad absurdum und sende ein fatales internationales Signal, heißt es in einem Brief an Bundeskanzler Scholz und weitere Regierungsmitglieder, der mehreren Nachrichtenagenturen vorliegt. Die Verbände - darunter die Deutsche Umwelthilfe und der BUND - begrüßten zwar die Absicht der Ampel-Koalition, zumindest die Einstufung von Atomkraft als nachhaltig abzulehnen. Dies sei jedoch für Erdgas klimawissenschaftlich ebenso wenig haltbar. Das gelte selbst dann, wenn Erdgas nur für einen begrenzten Übergangszeitraum noch Teil des Energiemixes wäre. Deutschland solle die von Österreich und Luxemburg angekündigten Klagen unterstützen, hieß es.

Die Kommission hatte jüngst einen Vorschlag für die sogenannte Taxonomieverordnung an die EU-Mitgliedstaaten verschickt. Sie will unter anderem Investitionen in neue Kernkraftwerke unter bestimmten Umständen als klimafreundlich klassifizieren.

