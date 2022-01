Kernkraft kann nach Ansicht der Umweltverbände nicht "grün" sein. (imago images/CHROMORANGE)

Das Bündnis erklärte in Berlin, die neue sogenannte EU-Taxonomie gefährde die die Energiewende und den Klimaschutz in Europa. Investitionen würden so statt in erneuerbare Energien in fossile und atomare Technologien gelenkt.

An dem Aufruf beteiligt sind unter anderem die Verbände BUND, Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace und Nabu. Sie fordern die Regierung auf, im EU-Ministerrat gegen den Vorschlag der EU-Kommission zu stimmen. Wenn nötig solle die Bundesregierung auch dagegen klagen.

Die Ampel-Koalition lehnt die Einstufung der Atomkraft als nachhaltig ab. Die Förderung von Erdgas halten zumindest SPD und FDP dagegen unter bestimmten Bedingungen für sinnvoll.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.