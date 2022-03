Umweltverbände fordern einen massiven Ausbau der Windenergie. (IMAGO / serienlicht)

Die von der Bundesregierung geplanten Vorhaben reichten nicht aus, um die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu beenden, mahnte das Bündnis in Berlin. In einem offenen Brief dringen die Organisationen vor allem auf eine Senkung des Energieverbrauchs und einen Ausbau erneuerbarer Energien. Es sei nicht ausreichend, die Abhängigkeit von russischen Importen zu beenden. Nötig seien eine massive Beschleunigung des Ausbaus von Windkraft und Solarstrom sowie ein Energiespar-Programm. Dazu müsse ein mindestens dreistelliger Milliardenbetrag zur Verfügung gestellt werden, so die Umweltverbände.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.