Ein Bündnis forderte eine Abkehr vom bisherigen Geschäftsmodell Unipers mit Gas, Kohle und Atomkraft. (picture alliance / Panama Pictures / Dwi Anoraganingrum)

Ein Bündnis, dem unter anderem die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace angehören, forderte eine Abkehr vom bisherigen Geschäftsmodell Unipers mit Gas, Kohle und Atomkraft. In einer Erklärung der Verbände wird kritisiert, dass das Unternehmen stattdessen seine LNG-Aktivitäten in Australien ausbaue und über Gaslieferungen aus dem Senegal und Katar verhandele. Die Bundesregierung müsse daher klare Bedingungen an eine Beteiligung an Uniper knüpfen.

Die Anteilseigner des Unternehmens stimmen heute auf einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung über den Rettungsplan für den Energiekonzern ab. Er war nach dem Stopp der russischen Erdgaslieferungen in finanzielle Schieflage geraten. Fast alle Uniper-Anteile sollen nun an den Bund gehen.

