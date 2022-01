Medienbericht Umweltverbände pochen in Brief an Scholz Nein zu EU-Taxonomie

Mehrere Umweltverbände haben in einem Brief an Bundeskanzler Scholz und weitere Regierungsmitglieder ein klares Nein zur Einstufung von Atomkraft und fossilem Gas als "nachhaltig" auf EU-Ebene gefordert.

