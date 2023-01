LNG-Terminals

Das LNG-Terminalschiff "Hoegh Gannet" nach der Ankunft in Brunsbüttel (Marcus Brandt / dpa)

Der Naturschutzbund Deutschland erklärte, ein Ende der Gas-Mangel-Lage sei in Sicht, deshalb sei die überdimensionierte Infrastruktur für flüssiges Gas an den Küsten wenig sinnvoll.

Bundesnetzagentur: Tatsächlichen Bedarf an Flüssigerdgas erst nachträglich bewerten

Auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller, hat Zweifel darüber geäußert, ob alle geplanten Terminals für Flüssigerdgas tatsächlich nötig sind. Es sei zwar richtig, sich auf einen extrem kalten Winter vorzubereiten. Nach den ersten Wintern ohne russisches Gas müsse man sich die Statistiken aber nochmal genauer anschauen. Ob alle diskutierten Terminals dann realisiert würden, bleibe abzuwarten, meinte Müller.

In Brunsbüttel in Schleswig-Holstein traf heute ein schwimmendes Terminal für Flüssigerdgas ein. Es ist das dritte dieser Art in Deutschland. Geplant sind insgesamt sieben. Die Spezialschiffe können flüssiges Erdgas von Tankern aufnehmen und es in Gas umwandeln.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.