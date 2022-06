Unter anderem aus Bambus, Holz oder Stroh wird im Labor Bioplastik erzeugt. (imago images / Panthermedia)

Sein Einsatz täusche die Verbraucher, weil das Material unökologisch, ungesund und unnütz sei, kritisierte der BUND in Berlin. Es habe keinen ökologischen Mehrwert und sollte daher insbesondere im Verpackungsbereich vermieden werden. Anders als es das Bio-Label nahelege, habe Plastik aus nachwachsenden Rohstoffen wie etwa Mais oder Zuckerrohr nichts mit Bio-Lebensmitteln zu tun, so der Umweltverband weiter. Es habe keine bessere Ökobilanz als herkömmliche Kunststoffe. Die Bezeichnung führe vollkommen in die Irre. Vielmehr werde von der Industrie verschwiegen, dass Bio-Plastik in der Realität zu langsam verrotte und meist nicht recycelt werde.

