Eine Art Korallenriff aus Plastiktüten - das haben Taucher*innen und Umweltschützer*innen im Ägäischen Meer entdeckt.

Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach haben sich vor der griechischen Insel Andros tausende bunte Plastiktüten so mit dem Meeresboden verbunden, dass es auf den ersten Blick aussieht, wie ein lebendiges Korallenriff, bei dem sich Korallen und Algen in der Strömung hin- und herbewegen.



Das Team sagte der Nachrichtenagentur, alle seien von dieser Entdeckung erschüttert gewesen. Auch mit 60 Leuten hätten sie innerhalb von fünf Tagen nicht den kompletten Müll dort vom Meeresgrund beseitigen können. Nach eigenen Angaben haben sie unter anderem rund 300 Kilo ausrangierte oder losgerissene Fischernetze beseitigt. Der ganze Müll ist demnach dort gelandet, weil 2011 eine inoffizielle Deponie von der Insel ins Meer gespült wurde.



Laut WWF gelangen pro Jahr etwa 11.500 Tonnen Plastikmüll in die griechische Ägäis. Und fast 70 Prozent davon werden dann wieder an den Küsten angeschwemmt.