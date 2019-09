In Neuseeland sind nach offiziellen Angaben drei Viertel der Flüsse und Seen so verschmutzt, dass man nicht mehr darin schwimmen sollte.

Die Regierung will deshalb innerhalb von zehn Jahren die ursprüngliche Wasserqualität wieder herstellen und nimmt dafür insbesondere die Landwirtschaft in die Pflicht. Uferregionen sollen beispielsweise nur noch dann in Weideland oder Anbauflächen umgewandelt werden, wenn die Umwelt dadurch nicht belastet wird. Außerdem müssen die Betreiber solcher Flächen dafür sorgen, dass nicht zu viel Nitrat, etwa durch Düngemittel, in die Gewässer gelangt. Für die schlechte Wasserqualität wird vor allem die Milch- und Viehwirtschaft verantwortlich gemacht.