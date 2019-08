Nach vier Jahren in Berlin zieht der chinesische Künstler Ai Weiwei nach Cambridge.

Sein Berliner Atelier wird der 61-Jährige aber weiter betreiben.



Der Umzug mit seiner Familie in die ostenglische Stadt folgt einer scharfen Kritik an Deutschland. In einem Interview hatte er gesagt, dass Deutschland keine "offene Gesellschaft" sei und beklagte sowohl einen Alltagsrassismus als auch den zu laschen Umgang der Regierung mit China.



Dem "Guardian" sagte Ai nun, dass er auch von Großbritannien nicht viel erwarte: Das Land stecke nach der Brexit-Abstimmung in einem "Sumpf". Zudem kritisierte Ai Weiwei die fehlende Solidarität des Vereinten Königreichs mit den Demonstranten in Hongkong.