Die vorsichtige Sprachwahl der Wissenschaftler ist längst krassen Worten gewichen. Von der Gefahr der Selbstauslöschung der Menschheit ist mittlerweile die Rede – ähnlich der Dinosaurier, nur um ein Vielfaches schneller. Trotzdem treffen die Klimawissenschaftler immer noch auf Staatenlenker, die zwischen Naivität, Ignoranz oder auch bewusster Untätigkeit oszillieren. Klimaschutz international durchzusetzen, braucht großes Beharrungsvermögen und eine unendlich hohe Frustrationstoleranz. Es ist tragisch, dass der Wahlsieg Donald Trumps 2016 in den USA die Welt zusätzlich zurückgeworfen hat.

(picture-alliance / dpa | Peer Grimm)Weltklimafrust - wie die Wissenschaft an der Politik verzweifelt

Treibhausgase aus der Nutzung fossiler Energieträger heizen die Erdatmosphäre auf, und der dadurch angestoßene Klimawandel wird gefährliche Folgen haben. Doch so früh Forschende auch warnten – ihre Kassandra-Rufe verhallten.

Aber bejammern wir den Tag nicht vor dem Abend. Das Zwei-Grad-Ziel ist vom Tisch, die G20-Staaten haben sich in Rom darauf geeinigt, den Anstieg der mittleren Erdtemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu halten und daran werden sich die Nationalen Reduktionsziele künftig messen müssen. Den Unterschied mag – vielleicht zum Glück – nicht jeder der Staatenlenker begriffen haben, aber er ist keinesfalls trivial: Bei einer Erwärmung von 1,5 Grad sind voraussichtlich nur 70 Prozent der Korallenriffe tot, bei plus zwei Grad wahrscheinlich fast alle.

Joe Biden, der Mahner

Ja, mit Brasilien, Australien, Saudi-Arabien und der Türkei sind auf G20-Ebene nur mühsam Fortschritte beim Klimaschutz drin. Russlands Präsident Putin möchte unbedingt noch mit abgelaufenen CO2-Zertikaten Kasse machen, obwohl den Russen die Permafrostböden buchstäblich unter den Füßen wegschmelzen. China jedoch wird keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland finanzieren und führt in einzelnen Bereichen Abgaben auf die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas ein. Immer mehr Staaten erheben auf CO2-Emissionen einen Preis. Und zentral: Die USA sind zurück und treiben unter US-Präsident Joe Biden die Energiewende mit voran. "Mit jedem Tag, den wir warten, steigen die Kosten der Untätigkeit,", mahnte John Biden heute in Glasgow. Um zu überprüfen, dass dies keine leere Behauptung ist, dazu reicht ein Blick ins Ahrtal.





Und lassen Sie uns festhalten: Wir in West- und Mitteleuropa sind vergleichsweise begünstigt, was das Ausmaß und Schäden von künftigen Wetterextremen angeht. Andere Weltregionen wird es viel heftiger treffen. Es wird Zeit, den Blick auf den CO2-Ausstoß pro Kopf zu richten. Und auf die historische Verantwortung, die diejenigen haben, die im Lauf der Jahrzehnte das Treibhaus Erde befeuert haben. Es reicht nicht, den ärmeren Entwicklungsländern nur Gelder für eine Energiewende auszuzahlen. Es geht in Glasgow auch darum, finanziell Verantwortung für die wachsenden Schäden durch die Klimaerhitzung in all jenen Ländern zu übernehmen, die keine Reserven dafür haben.