Der UNO-Menschenrechtsausschuss hat das Verbot des Gesichtsschleiers Nikab in Frankreich gerügt.

Nach Auffassung des Gremiums verstößt das Verbot gegen die Religionsfreiheit und die Menschenrechte. Zwei muslimische Französinnen hatten sich an den Ausschuss gewandt, weil sie 2012 wegen Tragens des Nikabs in der Öffentlichkeit eine Geldbuße zahlen mussten. Der UNO-Menschenrechtsausschuss forderte die französische Regierung auf, die Frauen zu entschädigen und das Gesetz zu überarbeiten. Die Experten können nur Empfehlungen aussprechen, die rechtlich nicht bindend sind. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte das Verschleierungsverbot in Frankreich 2014 für rechtens erklärt.