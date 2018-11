Der UNO-Sicherheitsrat hat alle Sanktionen gegen Eritrea aufgehoben.

Eine dazu von Großbritannien eingebrachte Resolution wurde einstimmig angenommen. Ein Waffenembargo sowie finanzielle Sanktionen und Reiseverbote waren seit dem Jahr 2009 in Kraft.



Mit der Aufhebung der Sanktionen reagiert der Sicherheitsrat unter anderem darauf, dass der Grenzkonflikt zwischen Eritrea und Äthiopien im vergangenen Jahr friedlich beigelegt wurde. Eine Auseinandersetzung mit dem ebenfalls benachbarten Djibouti solle zügig beendet werden, heißt es in der Resolution. Der Sicherheitsrat will sich künftig halbjährlich über Fortschritte informieren lassen.