Ein hochrangiger Vertreter der Vereinten Nationen hat die US-Regierung beschuldigt, die Wikileaks-Informantin Chelsea Manning zu foltern.

Sie werde im Gefängnis einer zunehmend strengen Behandlung unterworfen, die "alle Elemente von Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Bestrafung erfüllt", heißt es in einem Brief des UN-Sonderberichterstatters Nils Melzer an die US-Regierung. Die Beugehaft sei unrechtmäßig und führe bei Manning zu schweren seelischen Leiden. Posttraumatische Symptome seien eine mögliche Folge. Das Schreiben wurde bereits im November verschickt, ist allerdings erst jetzt veröffentlicht worden.



Manning war im Mai erneut festgenommen worden, nachdem sie sich geweigert hatte, vor einer Jury gegen Wikileaks-Gründer Assange auszusagen. Ein US-Gericht hatte entschieden, dass die Whistleblowerin noch ein weiteres Jahr in Beugehaft bleiben und täglich umgerechnet 900 Euro Strafe zahlen muss.



2010 hatte Manning – damals noch als Bradley Manning – Hunderttausende geheime Militärdokumente an die Enthüllungsplattform Wikileaks weitergegeben. Drei Jahre später wurde sie von einem Militärgericht zu 35 Jahren Haft verurteilt. 2017 kam Manning frei, nachdem der frühere US-Präsident Obama die vorzeitige Entlassung angeordnet hatte.